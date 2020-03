Uncem e gli uffici postali durante l’emergenza

Poste Italiane dal 18 marzo ha provveduto a una ulteriore razionalizzazione degli uffici postali su tutto il territorio nazionale, i cui giorni e orari di accesso al pubblico vengono rimodulati. L’Azienda ha disposto:

 Su tutta la rete nazionale la riduzione a tre giorni di apertura degli uffici che allo stato attuale effettuano turno unico (08.20-13.35);

 Nei Comuni con popolazione fino a 25 mila abitanti la riduzione a tre giorni di apertura e con orario 08.20-13.35 di alcuni Uffici che allo stato attuale effettuano d oppio turno (08.20-19.05);

 Nei Comuni con popolazione oltre i 25 mila abitanti l’apertura su sei giorni in modalità turno unico (08.20-13.35) di alcuni uffici postali che allo stato attuale effettuano doppio turno (08.20-19.05);

 Nei Comuni con oltre 150 mila abitanti l’apertura di almeno un ufficio doppio t urno, con termine attività anticipato alle ore 18.00 (08.20-18.00).

Molti Sindaci di Comuni montani negli ultimi giorni, in accordo con Poste, hanno invitato i cittadini a non recarsi, o comunque ad andare meno possibile all’ufficio postale come in altri uffici pubblici.

Uncem volentieri condivide l’appello, la riorganizzazione temporanea effettuata da Poste e la campagna #iorestoacasa. Tutti i servizi on line della campagna sono disponibili sul sito www.poste.it/iorestoacasa.html