La scomparsa dei partiti

La drammatica emergenza sanitaria che coinvolge tutti e in modo trasversale, ha già prodotto

alcuni risultati. Per restare sul versante della politica. Uno su tutti. La scomparsa, momentanea,

dei partiti dall’orizzonte pubblico. Alcuni si compiaceranno.

Altri, pochi anzi pochissimi, si

doleranno. Ma un fatto è certo. Da quando è scoppiata l’epidemia i partiti si sono volatilizzati. Un

motivo in più per evitare gentilmente di continuare a pubblicare sondaggi quotidiani. Anche

perchè è abbastanza evidente che sono altamente improbabili se non del tutto infondati.

Ora, il silenzio dorato dei partiti, di quasi tutti i partiti, ci porta ad una conclusione abbastanza

scontata. E cioè, al di là delle polemicucce quotidiane, al di fuori della valanga di insulti e di

diffamazioni che ogni giorno vengono scaraventati l’un contro l’altro armati, appena si deve

passare ad una fase dove le contumelie si devono comprensibilmente sospendere per ovvie

ragioni, i partiti tacciono. Blaterano ancora i loro capi pensando, o illudendosi, che le lancette

dell’orologio sono ancora ferme a qualche mese fa. Così non è più, purtroppo. E allora la

comunicazione si interrompe e si ferma. Tutto tace.

Ho voluto ricordare questo aspetto perchè se l’opinione pubblica si abitua al mutismo dei partiti –

che già prima non godevano di grande popolarità e simpatia – sarà molto difficile dopo la bufera

che ci ha inghiottiti rispedire al mittente la voglia popolare di avere “uno che decide”. E che

soprattutto sia in grado di risolvere i problemi quando si presentano in tutta la loro virulenza.

Perchè la momentanea scomparsa dei partiti si affianca, purtroppo, anche alla forte attenuazione

della politica nel suo complesso. Perché se la politica è visione e prospettiva, almeno nella sua

nobile accezione, i partiti dovrebbero essere gli attori principali per potere tradurre concretamente

quella visione e quella prospettiva. Perchè se i partiti scompaiono dalla scena, inesorabilmente

anche la politica è destinata a inaridirsi e ad entrare in crisi irreversibile.

Ecco perchè quanto prima serve una inversione di tendenza. Per il bene dei partiti, per il bene

della politica ma soprattutto per la qualità della nostra democrazia.

Giorgio Merlo