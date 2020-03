Parchi vuoti, code ai supermercati

Sembrano funzionare piuttosto bene a Torino i nuovi provvedimenti del governo per contenere i contagi da coronavirus

Ieri e oggi sono poche le persone e le auto in giro per le strade. E nei giardini e nei parchi non si vedono più i gruppi di persone che nei giorni scorsi avevano fatto scattare l’allarme.

Le aree verdi sono pattugliate dalla polizia municipale, come in piazza d’Armi, alla Pellerina e al Valentino dopo il blocco alle attività all’aria aperta. Diverse code si vedono invece agli ingressi dei grandi supermercati, a causa degli ingressi scaglionati.