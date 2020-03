Dalla Regione un aiuto ai minori in strutture residenziali

“La Regione, in questo momento di grande emergenza, dimostra concretamente di esserci come Istituzione. Oggi ho proposto alla Giunta una delibera con cui si intende dare sostegno ai minori accolti in strutture residenziali. È un impegno che dimostra come il nostro lavoro per il Piemonte e per tutte quelle persone che vivono quotidianamente in difficoltà prosegua incessantemente e con grande forza”. Così l’assessore al Welfare, Chiara Caucino.