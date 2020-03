Tricolori e canzoni al balcone, un segnale di speranza

Anche a Torino, alle 18 di venerdì, in molti sono usciti sul proprio balcone per cantare accompagnati da chitarre, in occasione del flash – mob anti coronavirus lanciato sui social.

Per le strade (quasi) deserte della città risuonavano le note e le parole dell’inno di Mameli, di canzoni come Volare o Azzurro.

E sono apparse anche numerose bandiere italiane ed europee. Un segnale di speranza: insieme possiamo superare questo periodo drammatico. Andrà tutto bene.

Nella foto in alto la bandiera italiana e quella dell’Unione esposte su un balcone di via Nizza.