Rivalta più verde grazie a 25 nuovi alberi

Da oggi i giardini pubblici tra via Togliatti e via Moriondo sono un po’ più verdi

Nei giorni scorsi sono state messe a dimora venticinque nuove piante, grazie alla collaborazione di Pasta & Company Group, realtà imprenditoriale da più di venticinque anni attiva sul territorio rivaltese.

La nuova piantumazione rientra tra le iniziative della campagna “Un Albero in più” , lanciata

negli scorsi mesi dalla Comunità Laudato Sì e dal WWF Italia per invitare gli italiani a piantare 60

milioni di alberi, campagna alla quale la Città di Rivalta ha aderito con entusiasmo e

partecipazione.

L’area scelta per l’intervento si estende su una superficie di 12.000 metri quadri e, pur essendo

in parte già piantumata, risulta adatta alla messa a dimora di nuovi alberi proprio in virtù della sua

considerevole estensione.

«Piantare alberi fa sempre bene, mettere a dimora nuove piante significa realizzare

un’infrastruttura si salute pubblica» commenta il sindaco di Rivalta Nicola de Ruggiero. «Oggi,

grazie all’attenzione di un’azienda rivaltese, piantiamo 25 carpini nell’area verde di via Moriondo e

siamo certi che questa sarà solo la prima testimonianza di attenzione delle nostre tante ditte verso

il territorio».

Pasta & Company Group si è fatta carico degli oneri di piantumazione e si è resa disponibile a

garantire il primo anno di manutenzione e attecchimento degli alberi.

«Abbiamo deciso di essere ancora più attenti all’ambiente, restituendo all’ecosistema parte di

quello che preleviamo per la produzione aziendale – spiega Carlo Nardo direttore e socio

fondatore di Pasta & Company Group – e per questo motivo abbiamo lanciato il progetto “Alberi

per la Vita”, il cui primo tassello è proprio la messa a dimora qui a Rivalta di 25 carpini nell’area

verde comunale limitrofa alla nostra azienda» .

Non sarà questo l’unico intervento nell’area di via Togliatti. Saranno infatti presto individuate

sempre nei giardini di via Toglietti altre zone da riservare per la messa a dimora di nuovi alberi,

vista la volontà dell’azienda di voler procedere in futuro ad altre piantumazioni.

La Città continuerà a promuovere l’iniziativa “Un Albero in più”, rinnovando l’invito ai rivaltesi,

alle associazioni e alle società private affinché realizzino progetti di forestazione urbana.