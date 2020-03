L’interferone cubano sta funzionando in Cina contro il Covid 19

Mentre in Europa stanno per arrivare 20.000 soldati Statunitensi – ovvero il più grande dispiegamento di mezzi USA in 25 anni sul nostro continente – e tutto ciò in barba ai decreti contro il Coronavirus e unicamente per riaffermare una vetusta quanto assurda e nefasta alleanza militare fra USA e Unione Europea – a Cuba si è reso disponibile un farmaco – l’interferone cubano alfa 2B – che si sta rivelando efficace in Cina, nella battaglia contro il Covid 19.

Al punto che la Presidente dell’Associazione Nazionale Italia-Cuba – Irma Dioli – ha, in questi giorni, scritto al Ministro della Salute Speranza, affinché prenda in considerazione la possibilità di importarlo e utilizzarlo in Italia, attraverso la consulenza di personale medico cubano.

A Cuba, peraltro, ad oggi, non si segnala alcun caso di Coronavirus, merito probabilmente di una sanità efficiente (una fra le più efficienti al mondo) e di frontiere controllate, ovvero l’esatto opposto rispetto a quanto avvenuto in Unione Europea, ove le frontiere non sono mai state limitate e ove la sanità ha, nei decenni, subito pesanti tagli di bilancio. Ovviamente tutto in nome della “crescita” economica e dei “vincoli di bilancio” (sic !)…