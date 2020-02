Coronavirus, sospesa Toro-Parma. Ipotesi chiusura degli uffici pubblici

Dalla riunione in corso alle Molinette per definire le misure da adottare per contrastare il virus giunge la notizia della sospensione dell’incontro di calcio di serie A in programma oggi, alle 15, tra il Toro e il Parma allo Stadio Olimpico, match che sarà rinviato. Si starebbe inoltre ipotizzando anche a Torino la chiusura di alcuni uffici pubblici.