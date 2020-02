L’arte di degustare il caffè, al Museo Lavazza

Il Museo Lavazza, l’innovativo museo d’impresa, situato nella Nuvola Lavazza, attraverso il quale è possibile intraprendere un viaggio sensoriale ed emotivo nella cultura globale del caffè, ha in calendario, per il mese di febbraio, oltre alla consueta programmazione, diversi appuntamenti speciali.

Il prossimo appuntamento è “L’arte di degustare il caffè” e si terrà giovedì 27 febbraio.

A partire da giovedì 27 febbraio, prende il via il programma degli eventi serali, con “L’arte di degustare il caffè”: un’esperienza suggestiva per scoprire tutti i segreti nascosti in una tazzina di caffè. I partecipanti saranno accompagnati in uno speciale percorso che avrà come focus il viaggio del caffè: dalla nascita del chicco nei paesi d’origine, all’approdo del caffè nelle nostre case, per poi proseguire con il momento degustazione, guidati dai coffee trainer Lavazza, con l’assaggio delle più pregiate ed esclusive miscele Lavazza (Kafa forest coffee, Tierra La Habana e Tierra Colombia) e con la dimostrazione dei vari metodi di estrazione del caffè, alternativi all’espresso (syphon, chemex e coldbrew).

L’esperienza sensoriale continua poi con l’assaggio dei nostri esclusivi coffeetail, cioè cocktail a base di caffè, per un aperitivo innovativo all’insegna del gusto e della scoperta. L’arte di degustare il caffè è un appuntamento che tornerà anche nel mese di aprile, ed è volto a promuovere e a diffondere la conoscenza del caffè, un prodotto nobile e complesso da degustare con sapienza e passione.

Dove e quando

Costi e orari : partenze ore 18.00 e 19.00; costo 15€ pax

Per prenotazioni : Tel. 011.2179621 (dal lun al ven h 10/18) – prenotazioni.museo@lavazza.com

Biglietti

Pagina Facebook del Museo Lavazza