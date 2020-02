Cibo, amicizia e promozione del territorio

Giovedì 27 febbraio nuovo appuntamento a cura di “Noi del territorio, prodotti e servizi” Giovedì 27 febbraio nuovo appuntamento a cura di

Silvio Sarri, è il promotore di “Noi del territorio, prodotti e servizi”, sodalizio attivo a Pino Torinese che sul territorio promuove iniziative di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali

Le iniziative sono in genere destinate ad un numero massimo di 40 persone, in modo che non si crei confusione e l’organizzazione sia sempre efficiente. Protagonisti i prodotti tipici.

Gli incontri conviviali organizzati da questo gruppo di persone appassionate del loro territorio e riunitesi in comitati spontanei , consentono di creare dialogo e aggregazione tra la gente. L’obiettivo è di organizzare almeno un paio di incontri al mese.