Il Toro sconfitto a San Siro

Vittoria meritata del Milan che conquista tre punti decisivi per rimanere agganciati all’Europa League

Per il Toro è la quinta sconfitta consecutiva, contando pure l’eliminazione in Coppa Italia, anche in quel caso a San Siro contro il Milan.

I granata devono tenere d’occhio la classifica, il Genoa, terzultimo, si trova sotto solo di cinque punti. Ai rossoneri è stato sufficiente un gol di Rebic, nel primo tempo, per ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta di domenica nel derby con l’Inter.