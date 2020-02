FdI propone le zone franche di montagna

“Vogliamo promuovere quel modello di federalismo per le federazioni di comuni che permetta loro di associarsi e mantenersi vicendevolmente, ” dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, l’onorevole Monica Ciaburro

“Chiediamo che venga ripresa la proposta di legge di Fratelli d’Italia per istituire le zone franche di montagna che non sono un sussidio, ma diritto dei cittadini a vivere quei territori.

Occorrono risposte rispettose dei cittadini e dei territori, basate su fatti concreti prevedendo la possibilità dei Comuni di federarsi. Unire ed accentrare, invece, vorrebbe dire trasformare pezzi di storia in frazioni e cartelli stradali utili solo a segnalare delle future città fantasma. Un Governo serio invece di dare il reddito di cittadinanza per lasciare a casa persone per non lavorare, dovrebbe aiutare le attività economiche di queste aree che, pur in disparità di condizioni, svolgono spesso un servizio sociale e di tutela del territorio invece continuano ad essere vessati con provvedimenti come lo scontrino telematico. Queste aree con i loro paesaggi, le biodiversità i prodotti naturali, la cultura e le tradizioni millenarie, rappresentano una risorsa e non un problema e soprattutto non sono “amazonizzabili”.

Fratelli d’Italia non abbandonerà mai i nostri centri rurali che rappresentano la culla delle mille tradizioni e specificità che ci hanno reso la nazione più bella del mondo. Da troppo tempo questi territori sono stati abbandonati dallo Stato per quello che riguarda i servizi primari e si ricorda di loro solo per chiedere tributi, appesantirli di burocrazia e vincoli”, chiosa il deputato nonché sindaco del Comune di Argentera (Cn).