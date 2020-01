La polizia trova i ladri del defibrillatore e restituisce il prezioso strumento salva vite

E’ uno di quei furti che non lasciano indifferenti. Lo scorso primo gennaio qualcuno ruba un defibrillatore da una teca vicino piazza Galimberti. Un apparecchio che può salvare vite, comprato grazie ai fondi raccolti dai commercianti del quartiere e posto a disposizione della cittadinanza. Gli agenti del Commissariato Mirafiori si attivano immediatamente e grazie alle immagini scaricate dal sistema di videosorveglianza delle telecamere della zona, individuano due soggetti che la sera del 4 gennaio si avvicinano alla teca, la osservano e dopo qualche minuto uno dei due ritorna con un sacchetto e, come nulla fosse, sottrae il defibrillatore e si allontana.

Immaginando si possa trattare di persone che gravitano nel quartiere, i poliziotti iniziano una serie di servizi di osservazione. La visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, infatti, avevano colpito gli agenti per un particolare: la “camminata” di uno dei malfattori,lenta e trascinata. La mattina del 7 gennaio, i poliziottidella squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Mirafiori, notano un soggetto con lo stesso tipo di andatura, e lo identificano. In ufficio approfondiscono la sua posizione e verificano che recentemente era stato controllato in compagnia di altro soggetto che, da ulteriori e approfondite verifiche, risulta avere le stesse caratteristiche dell’altro soggetto ripreso dalle telecamere.

A questo punto i poliziotti effettuano una perquisizione a casa dei due: uno di loro, M.P. classe ‘75, ammette subito il fatto e riferisce che il defibrillatore si trova ancora nella cantina del complice: G.R. classe ’73. Gli agenti recuperano l’apparecchio, ancora integro e funzionante, che la sera stessa viene restituito al presidente dell’Associazione Italiana cuore e rianimazione Lorenzo Greco ONLUS. Dopo una breve verifica tecnica, verrà riconsegnato alla città.

Gli autori del furto, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto aggravato.