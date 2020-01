Tram e auto si scontrano in piazza Statuto, diversi feriti

Alcune persone sono rimaste ferite e si sono creati disagi al traffico nel pomeriggio per via dell’incidente tra un tram della linea 10 e un’automobile in piazza Statuto verso le 16,30. Feriti i passeggeri dell’auto, finiti in ospedale. La circolazione è stata bloccata per circa un’ora, con le linee del trasporto pubblico deviate. Affidati alla polizia municipale i rilievi per capire le modalità dello scontro.