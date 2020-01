Che fare dopo la scuola? I giovani vogliono lavori che pochi anni fa neanche esistevano

Le dieci professioni più richieste nel 2017 non c’erano nel 2004

I giovani di oggi, prima di aver compiuto 40 anni, avranno cambiato almeno 14 lavori differenti.

E’ quindi fondamentale mettere a disposizione dei ragazzi tutti gli strumenti utili per poter accedere a un ampio numero di informazioni, e allo stesso tempo offrire il supporto necessario per costruirsi quelle competenze orientative indispensabili per raccogliere e dare un senso individuale alle ampie possibilità di scelta.

Per dare un supporto ai giovani torinesi e piemontesi è on line e disponibile gratuitamente la nuova guida all’orientamento curata dalla Regione Piemonte per la scelta dei percorsi di formazione e istruzione, dopo il conseguimento della licenza media inferiore. Una guida preziosa per orientarsi in un momento delicato della vita di ogni studente: quando, dopo la scuola dell’obbligo, è necessario scegliere con consapevolezza il percorso di studi successivi.

Per questi motivi, la Regione propone questa pubblicazione, che contiene le principali informazioni per orientarsi nella vasta offerta di istruzione e formazione professionale del territorio.

La guida di orientamento ha anche una versione on-line aggiornata in tempo reale e ricca di spunti, approfondimenti e schede, oltre a informazioni pratiche sull’accesso ai percorsi e alla fase di iscrizione agli stessi. La guida è uno dei tanti strumenti a disposizione di orientatori, genitori, insegnanti e ragazzi nell’ambito del programma regionale Obiettivo Orientamento Piemonte, che offre servizi di consulenza a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie.

