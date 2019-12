San Secondo, commercio: controlli prenatalizi, sanzioni per 10 mila euro

Nell’ambito dei controlli pre natalizi disposti dal Questore di Torino De Matteis, sono stati intensificati i servizi di controllo a veicoli, persone, esercizi pubblici, anche nei pressi delle stazioni ferroviarie

Martedì pomeriggio, personale del Comm.to San Secondo, in collaborazione con personale della Polizia Municipale, ha sottoposto a controllo nei pressi della Stazione Porta Nuova un’autovettura sospetta. Il conducente, un cittadino peruviano di 28 anni, ha esibito un permesso internazionale di guida falso; inoltre, non aveva mai conseguito la patente. L’uomo è stato, dunque, denunciato per uso di atto falso e guida senza patente; il veicolo da lui condotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Uno dei passeggeri, invece, anch’egli di nazionalità peruviana, classe 1991, risultava latitante a seguito della condanna alla reclusione per oltre 2 anni, da scontare in relazione a numerosi furti aggravati e reati contro la persona.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato il bar Vip’s di via Sacchi 66, dove hanno appurato che erano presenti ed in funzione 3 apparecchi per il gioco, collocati in netto contrasto con la disciplina prevista dalla legge regionale n.9/2016 ( macchinette installate a meno di 500 metri da luoghi sensibili). Gli apparecchi sono stati sequestrati e al titolare del bar, che già recentemente era stato sanzionato per la stessa violazione, è stata elevata un’ ulteriore sanzione di 6000 €. Altri 2000 € di sanzione gli sono stati, invece, comminati per inosservanze relative a disposizioni in materia di igiene e salute.

Infine, nell’esercizio pubblico “ChickenMyChicken” di corso Vittorio Emanuele 64, il sopralluogo effettuato ha consentito di verificare alcune violazioni in materia igienica e riguardo alla mancata esposizione della licenza. Qui sono state elevate sanzioni per 2.033 €.