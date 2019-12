Sanremo Unlimited, che voci!

Iniziativa musicale del torinese Franco Ganci

Veramente grandi voci alle serate torinesi che mettevano in palio la partecipazione al format SANREMO UNLIMITED, l’evento che nel periodo del Festival della Canzone Italiana al fine di creare nuovi contatti per progetti con discografici, produttori e autori propone a importantissimi operatori della musica leggera i migliori talenti canori.

La location delle esibizioni live per 3 serate è stata il Fashion Club di Strada della Pronda 66/4bis di Torino, locale idoneo all’occasione nell’ambito del quale l’allegria si sposa magnificamente con la professionalità di chi ci lavora, in primis di Antonello Floccari, Simone Floccari, Tiziana Zanella e il DJ Antonio Aurelio. Prima dell’inizio sono stati emozionanti gli auguri che in collegamento telefonico Leda Bertè, la sorella maggiore di Mia Martini e Loredana Bertè, ha voluto fare a tutti i partecipanti. E’ intervenuta la showgirl cubana Ydalia Suarez, cantautrice, attrice e ballerina. Ydalia è conosciuta per le sue canzoni e per l’interpretazione nel film “La grande rabbia”, candidato ai David di Donatello nel 2017. Per ascoltare i cantanti in Giuria ci sono stati Valerio Liboni, Biagio Puma, Roby Bonfiglio, Vincenzo Torelli, Serafina Bruna Raffaele e Paolo Formia. Grande è stata la performance di Leo Mas, che coadiuvato da Tiziana Zanella oltre ad essere stato un eccellente conduttore si è esibito in una carrellata di imitazioni divertenti e sbalorditive. Inutile aggiungere che la scelta del vincitore è risultata una vera impresa, al punto che i giurati per raggiungere il verdetto hanno dovuto discutere animatamente poiché le voci meritevoli di risultare vincitrici erano molte. Alla fine il nome che l’ha spuntata è quello di Federico Aniello, una voce assolutamente interessante abbinata a una bella padronanza del palco.

Federico ora è atteso al Palafiori di Sanremo per gli appuntamenti del 06 e 07 febbraio dove nel corso delle esibizioni live troverà ad ascoltarlo Massimo Morini, autore, arrangiatore, direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo Davide Maggioni, produttore discografico, Marco Colavecchio, produttore discografico, autore e nello staff di Eros Ramazzotti, Loretta Martinez, la celebre vocal coach già insegnante nel talent “Amici di Maria De Filippi” e Andrea Leprotti, il consulente musicale dei talent “X Factor” e “Amici di Maria De Filippi”. Andrea dirigerà anche la masterclass che si terrà il 7 febbraio. Nella stessa data nell’ambito dell’Ivan Graziani Theatre verranno consegnati i National Voice Awards. Tra i partecipanti che comunque hanno dimostrato di meritare il palcoscenico del Palafiori sono stati ammessi a Sanremo Unlimited Lucia Gullì, Jessica Pino, Fabio Passarello, Luca Balia, Roberta Di Falco, Katia Menafro, Simone Guarino, Beppe Neri, Simone Veludo, Nicola Bueti (Freccia), Samantha Iacona, Roberto Salinardi e Anna Vetrò. Per tutti l’appuntamento è fissato alle ore 14 del giorno 06 febbraio all’ingresso del Luigi Tenco Theatre dal Palafiori di Sanremo.