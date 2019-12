Ravetti (Pd) “Autonomia: Cirio ha capito che è lo stesso testo di Chiamparino?”

Da Palazzo Lascaris

“Abbiamo assistito allibiti alle scene di giubilo con bandiera del Piemonte sullo sfondo, appesa all’albero di Natale, del Presidente Cirio e della compagine leghista con il capogruppo Preioni in testa.

Forse il centrodestra, confuso dai troppi festeggiamenti per il Natale, non si è reso conto di aver votato la delibera della Giunta Chiamparino. Sì proprio il testo del centrosinistra senza modifiche e variazioni sostanziali. Che dire: confidiamo che Babbo Natale porti in dono a questa maggioranza un po’ di buon senso. Almeno per il bene dei piemontesi”.

Domenico Ravetti

Presidente Gruppo Partito Democratico Consiglio regionale del Piemonte