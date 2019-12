Il volo di CR7 riporta in vantaggio la Juve

Ancora una volta il Tridente dei Sogni, ancora una volta spettacolo

Stavolta a Genova, dove tutto accade nel primo tempo:la Joya apre le danze con un bellissimo sinistro al volo, poi Caprari pareggia ed a quel punto ci pensa Cristiano Ronaldo, che con un incredibile stacco di testa riporta in vantaggio la Juve.

La povera Samp ha fatto ciò che ha potuto, ma il 4-4-2 di Ranieri non ha offerto contromosse efficaci ad arginare la classe bianconera. Sarri risponde col 4-3-3: a centrocampo Rabiot, Pjanic e Matuidi. Danilo e Alex Sandro esterni, in difesa Demiral e Bonucci; nota interessante: Buffon ha raggiunto Maldini con 647 gare in Serie A. La Juve parte bene con un ottimo possesso palla, mentre i blucerchiati sembrano subire passivamente; la gara si sblocca al 19′: lancio lungo di Alex Sandro a destra dove trova Dybala, che di sinistro, al volo, infila Audero. Applausi.

Nonostante tutto, la Samp riesce a pareggiare: sbaglia Alex Sandro, poi una serie di rimpalli favorisce Caprari che segna, trovandosi praticamente da solo ed indisturbato. La partita però è ancora in mano alla Juve, che al 45′ trova il vantaggio, e sentite in che modo: ottimo cross di Alex Sandro dalla sinistra, Cristiano Ronaldo mette il turbo e vola in cielo, si ferma in aria come solo lui sa fare e infila la palla in rete: nessuno al mondo riesce a saltare 71 centimetri e colpire il pallone ad un’altezza di 2 metri e 56 centimetri: chapeau.