Scontri No Tav, i primi due arresti: sono 25enni tedeschi

La procura  della Repubblica di Torino ha chiesto oggi all’ufficio del gip la  convalida dell’arresto di due indagati di nazionalità  tedesca, eseguito il 26 luglio in flagranza differita dalla Digos. I due, 25enni, sono ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, in relazione agli scontri con  le forze di polizia avvenuti durante la manifestazione No Tav lo scorso sabato presso i cantieri della Torino Lione.

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