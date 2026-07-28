La procura della Repubblica di Torino ha chiesto oggi all’ufficio del gip la convalida dell’arresto di due indagati di nazionalità tedesca, eseguito il 26 luglio in flagranza differita dalla Digos. I due, 25enni, sono ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, in relazione agli scontri con le forze di polizia avvenuti durante la manifestazione No Tav lo scorso sabato presso i cantieri della Torino Lione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Scontri No Tav, i primi due arresti: sono 25enni tedeschi
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