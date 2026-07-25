Un arresto per accoltellamento a Pinerolo

Il presunto autore dell’accoltellamento avvenuto il 13 giugno scorso in piazza Vittorio Veneto, a Pinerolo, nel quale era rimasto gravemente ferito un giovane di 24 anni di origini afghane e’ stato arrestato dai carabinieri. È un ventisettenne di origini ivoriane, residente a Pinerolo e già noto alle forze dell’ordine, raggiunto  da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere  con l’accusa di tentato omicidio aggravato.
Il 24enne aveva litigato con un gruppo di giovani, fino a giungere a un’aggressione nel corso della quale era stato ferito con un’arma da taglio.

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