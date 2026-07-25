Pirlo nuovo Ct dell’Italia, parte la nuova era azzurra!

Andrea Pirlo è pronto a raccogliere la sfida più importante della sua carriera da allenatore. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la Federazione ha deciso di puntare sull’ex regista campione del mondo del 2006 per guidare la Nazionale italiana, con un accordo fino al 2030 ormai definito e l’annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni.

Per Pirlo si tratta di un ritorno in azzurro con un ruolo diverso, dopo le esperienze sulle panchine di Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria e Dubai United. L’obiettivo sarà rilanciare un’Italia chiamata a ritrovare competitività e identità dopo gli ultimi anni difficili.

La scelta della FIGC rappresenta una scommessa sul talento e sulla visione calcistica di Pirlo, che ora dovrà trasformare il prestigio della sua carriera da calciatore in risultati concreti alla guida della Nazionale.

Enzo Grassano

IL TORINESE