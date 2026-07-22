GTT, Linea 4: servizio modificato

Da mercoledi’ 22 luglio a venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 08:30 alle ore 17:00. Direzione piazzale Caio Mario: percorso normale sino in corso Agnelli angolo piazzale Caio Mario, dove si instrada sul binario di sinistra, prosegue per piazzale Caio Mario ed effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n. 3373 “Caio Mario” (fermata di transito linea 4 lato chiosco); Direzione piazza Derna: in partenza dal capolinea provvisorio fermata n. 3373, a sinistra per binario di collegamento tra corso Unione Sovietica e corso Agnelli, per corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Unione Sovietica, percorso normale. Causa lavori stradali. SERVIZIO AUTOMOBILISTICO SOSTITUTIVO Direzione strada del Drosso: capolinea in piazzale Caio Mario (area terminal Gtt) presso la fermata n° 149 denominata Caio Mario Cap. lato chiosco bar, per bretella di collegamento tra corso Agnelli e corso Unione Sovietica (inversione di marcia alla rotatoria; Direzione piazza Caio Mario: da corso Unione Sovietica, piazza Caio Mario, corso Agnelli, a destra per terminal GTT di piazza Caio Mario Primo varco), capolinea presso la fermata n° 149 denominata Caio Mario Cap. lato chiosco bar. Saranno effettuate tutte le fermate presenti sul percorso deviato.

IL TORINESE