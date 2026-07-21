Memorial Angelo Fanton. La Coppa Grande Slam scalda i motori

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La Coppa Grande Slam scalda i motori: al via la 23ª edizione Memorial Angelo Fanton È tutto pronto per la 23ª edizione della Coppa Grande Slam – Memorial Angelo Fanton, manifestazione che da oltre vent’anni rappresenta uno dei tornei di riferimento del panorama calcistico dilettantistico e giovanile. Dal 28 agosto al 4 ottobre, molte atleti e numerose società sportive si sfideranno sui campi in un evento che unisce competizione, passione e valori educativi. L’organizzazione del torneo è affidata al Comitato Organizzatore composto dalle società GSD Beiborg, GSD KL Pertusa, ASD Nichelino Hesperia e APD Pro Collegno, che collaborano nella pianificazione e nella gestione dell’intera manifestazione. Accanto al loro impegno, saranno numerose le società partecipanti provenienti dalla provincia di Torino e Cuneo, pronte a dare vita a un’edizione ricca di spettacolo e contenuti tecnici. Ad inaugurare il programma saranno i settori dilettanti e giovanile, con il calcio d’inizio fissato per venerdì 28 agosto. Le finali sono in programma mercoledì 16 settembre per la categoria Under 19, giovedì 17 settembre per Under 14 e Under 16, e venerdì 18 settembre per Under 15 e Under 17. Dal 5 settembre entrerà nel vivo anche la Scuola Calcio. Le categorie Esordienti e Pulcini saranno protagoniste fino a domenica 20 settembre, giornata dedicata alle finali e alle premiazioni che si svolgeranno presso gli impianti della GSD Beiborg. Successivamente sarà la volta dei Primi Calci, che scenderanno in campo sabato 19 settembre. Il torneo si concluderà domenica 4 ottobre con la giornata finale e le premiazioni ospitate presso il campo base della APD Pro Collegno, dove calerà il sipario sulla manifestazione. Ai nostri microfoni il Presidente del Comitato Organizzatore Andrea Ristorto e il Presidente Regionale del CONI Stefano Mossino.

Francesco Valente

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