Abbandona i cani a casa per andare in vacanza

VENARIA (TO): LA SEGNALAZIONE SCATTATA DAI VICINI
Abbai continui, guaiti e mugolii ininterrotti: queste sono state le “richieste d’aiuto”
di due cani di razza Pitbull e American Staffordshire terrier che le scorse settimane
hanno fatto partire la chiamata al 112 da parte di alcuni condomini di una palazzina
a Venaria.
I Carabinieri, una volta constatata l’assenza del proprietario, hanno dovuto fare
accesso nell’abitazione con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco per soccorrere i
due cani; in tutte le stanze i militari hanno rilevato un’evidente condizione di
trascuratezza degli ambienti, indicativa di uno stato di abbandono verosimilmente
superiore alle 48 ore.
Con il successivo intervento del medico veterinario dell’ASL TO3, i due animali sono
stati visitati e temporaneamente affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali.
Il proprietario, rintracciato lo scorso 17 luglio al rientro a casa, si sarebbe allontanato
da Venaria per trascorrere un periodo di ferie fuori regione.
I Carabinieri della Compagnia hanno pertanto denunciato in stato di libertà il 50enne
alla Procura della Repubblica di Ivrea in quanto gravemente indiziato dei reati di
maltrattamento e abbandono di animali.
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