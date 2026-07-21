Abbandona i cani a casa per andare in vacanza

VENARIA (TO): LA SEGNALAZIONE SCATTATA DAI VICINI

Abbai continui, guaiti e mugolii ininterrotti: queste sono state le “richieste d’aiuto”

di due cani di razza Pitbull e American Staffordshire terrier che le scorse settimane

hanno fatto partire la chiamata al 112 da parte di alcuni condomini di una palazzina

a Venaria.

I Carabinieri, una volta constatata l’assenza del proprietario, hanno dovuto fare

accesso nell’abitazione con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco per soccorrere i

due cani; in tutte le stanze i militari hanno rilevato un’evidente condizione di

trascuratezza degli ambienti, indicativa di uno stato di abbandono verosimilmente

superiore alle 48 ore.

Con il successivo intervento del medico veterinario dell’ASL TO3, i due animali sono

stati visitati e temporaneamente affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali.

Il proprietario, rintracciato lo scorso 17 luglio al rientro a casa, si sarebbe allontanato

da Venaria per trascorrere un periodo di ferie fuori regione.

I Carabinieri della Compagnia hanno pertanto denunciato in stato di libertà il 50enne

alla Procura della Repubblica di Ivrea in quanto gravemente indiziato dei reati di

maltrattamento e abbandono di animali.

 

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