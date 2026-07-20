Strappa collana a donna anziana: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di venticinque anni per furto con strappo commesso ai danni di un’anziana e per minacce a Pubblico Ufficiale.

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. Centro sono intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa relativa ad uno scippo ai danni di un’anziana.

In particolare, il venticinquenne mentre viaggiava a bordo di un monopattino in Corso Regina Margherita angolo via della Consolata, si è avvicinato lentamente alla donna e, approfittando di un momento di distrazione, le ha strappato velocemente la collana dal collo, per poi darsi alla fuga in direzione Piazza della Repubblica.

Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato un giovane corrispondente alle descrizioni ricevute poco prima che, alla loro vista, ha tentato la fuga procedendo verso il quartiere Aurora. Uno dei poliziotti lo ha rincorso a piedi, mentre il collega ha proseguito a bordo del veicolo. Il giovane ha aumentato la velocità fino all’incrocio tra Corso Giulio Cesare e Corso Emilia, dove è stato bloccato.

Durante la perquisizione, gli operatori di polizia hanno rinvenuto due collanine d’oro, tra cui quella appena sottratta all’anziana e un’altra di cui l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Successivamente durante i controlli presso gli Uffici di Polizia, il venticinquenne ha inoltre minacciato gli agenti e tentato di colpire un muro.

Infine, il giovane non si è fermato all’alt della polizia ed è fuggito, creando un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Per questo motivo è stato denunciato anche per fuga pericolosa.

IL TORINESE