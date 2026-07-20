“La Terra dei Cavalli”: a Moncenisio i trent’anni di attività

L’Associazione di Giuseppe Raggi

Sabato 18 luglio nel Comune di Moncenisio, che fino a prima della Seconda Guerra Mondiale era conosciuto come Ferrera Ceniso, nome che derivava dall’antica presenza di miniere di ferro, l’Associazione “La Terra dei Cavalli O.N.L.U.S” di Giuseppe Raggi ha celebrato i suoi primi trent’anni di attività. Per l’occasione è stato festeggiato anche il 26° anniversario della fondazione del Gruppo Storico “I Cavalieri del Conte Verde”, creato nel 2000 dallo stesso Raggi, che impersona magnificamente il Conte di Savoia Amedeo VI.

La scelta di questo luogo non è stata casuale: ai tempi del “Conte Verde” il borgo di Ferrera era ubicato lungo la principale via di comunicazione tra i territori appartenenti alla Corte Sabauda e divisi dalle Alpi. Per molti secoli, fino all’arrivo di Napoleone, il quale fece realizzare la più comoda Strada Napoleonica, che passa da Giaglione, transitò da Ferrera un grandissimo flusso di mercanti, viandanti e pellegrini, i quali venivano aiutati nella traversata del Colle del Moncenisio da apposite figure chiamate “Marrons”.

La cerimonia di sabato 18 luglio ha visto la presenza di Mauro Carena, Primo Cittadino di Moncenisio il quale, dopo aver portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, ha ricordato che fu proprio in questo luogo ai piedi dell’omonimo colle che il gruppo di Giuseppe Raggi realizzò una delle sue prime grandi rievocazioni medievali, ricostruendo la celebre giostra di Bourg-en-Bresse del 1353, in occasione della quale il Conte di Savoia Amedeo VI vestì per la prima volta il caratteristico abito verde che lo avrebbe fatto passare alla storia con il soprannome di “Conte Verde”.

Attorno a Giuseppe Raggi si sono ritrovati tanti amici giunti da diverse località del Piemonte, che per lunghi anni hanno condiviso e condividono ancora con lui una strada comune, tra questi: il Cav. Franco Lucia, Direttore del Museo Ferroviario di Porta Nuova; il Gruppo Storico “La Corte del Conte Rosso APS-ETS” di Avigliana, capeggiato dalla sua Presidente Onoraria Ivonne Allais, che nelle sfilate impersona magistralmente Bona di Borbone, la consorte del Conte Verde e dalla sua Presidente Ilaria Valetti, che invece veste i panni della nuora Bona di Berry; il Gruppo Storico “Antico Castello dei Parpaglia” di Candiolo; gli “Sbandieratori e Musici della Città di Avigliana” e ben due compagnie di Moncalieri, città dove “I Cavalieri del Conte Verde” partecipano alle principali manifestazioni storiche: il Gruppo Storico “Bernardo di Baden-Baden”, con il suo Presidente Piero Vacchio, un uomo d’altri tempi e il Gruppo “Ordine della Fenice – Templari di Sant’Egidio”.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quando il Comm. Dott. Andrea Rista, Vicario Magistrale per la Provincia e la Città di Torino degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia ha portato i saluti del Gran Magistero degli Ordini Dinastici della Casa Reale e di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte, di Venezia e Capo della Casa Reale.

“Ritrovarsi oggi, nel giorno in cui “I Cavalieri del Conte Verde” celebrano il proprio ventiseiesimo anniversario, significa rendere omaggio non soltanto a una ricorrenza, ma ad una storia fatta di uomini, donne, cavalli, sacrifici e ideali. Ventisei anni rappresentano migliaia di ore donate gratuitamente alla comunità, decine di manifestazioni organizzate, chilometri percorsi per portare nelle piazze la memoria della nostra storia, generazioni di giovani educate al rispetto, alla disciplina e all’amore per le proprie radici. Viviamo in un tempo nel quale la memoria rischia troppo spesso di dissolversi. Voi avete invece scelto la strada più difficile: custodirla. Attraverso la rievocazione storica, l’arte equestre e la fedeltà alle fonti avete restituito vita ad una delle pagine più affascinanti della storia sabauda” ha affermato il Dott. Andrea Rista, il quale fece parte dei “Cavalieri del Conte Verde”, impersonando Lionello Plantageneto, I Duca di Clarence, figlio del Re d’Inghilterra Edoardo III e cavalcando Christophe, suo fratello d’anima che oggi galoppa nei verdi pascoli dell’eternità. Il Dott. Rista ha in seguito fatto un importantissimo annuncio: il Principe Emanuele Filiberto, nella sua qualità di Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Casa Reale, ha conferito all’ Associazione “La Terra dei Cavalli O.N.L.U.S” la Croce in Oro dell’Ordine al Merito di Savoia, che le verrà consegnata personalmente da S.A.R. in occasione del prossimo Capitolo Generale che si svolgerà a Torino il 26 e il 27 settembre.

“Le onorificenze cavalleresche non sono semplici decorazioni, ma il riconoscimento di una vita spesa al servizio del bene comune e di ideali superiori, per questo motivo il Gran Magistero guarda con particolare attenzione alle realtà che, con discrezione e costanza, promuovono la cultura, la solidarietà, la tutela delle tradizioni e l’amore per il territorio (…). A nome di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia e mio personale, desidero rivolgere ai “Cavalieri del Conte Verde” e all’Associazione “La Terra dei Cavalli” le più vive e sincere felicitazioni per questo prestigioso riconoscimento” ha concluso Andrea Rista.

Un altro momento molto emozionante è stato quando Giuseppe Raggi ha ufficialmente assegnato un nome ai cavalieri che da anni fanno parte del suo gruppo.

Sono seguiti la presentazione del libro “LA TERRA dei CAVALLI 30° ANNIVERSARIO”, volto a celebrare questo grande traguardo e il rinfresco a cura de “La Locanda del Conte Verde”.

Il pomeriggio è stato impreziosito dalla presenza dei cavalli e di splendidi rapaci.

Una breve intervista a Giuseppe Raggi a cura dello scrivente

AC: Come le è venuta l’idea di fondare l’Associazione “La Terra dei Cavalli” trent’anni fa?



Io facevo concorsi e nel frattempo vedevo che arrivati alla fine questi cavalli sparivano e quindi nel 1996 ho deciso appunto di creare quest’associazione che si occupa di salvare e recuperare quei cavalli che finita la carriera agonistica sono destinati purtroppo ad una fine drammatica. Questo è il nostro scopo, in tutti questi anni ne abbiamo salvati quasi 800 dando loro una seconda vita. Anche se molti dicono “sono solo animali”, che non è vero, è stato molto gratificante vederli vivere con noi ancora un sacco di tempo e aiutare gli esseri umani, perché noi con loro aiutiamo bambini disabili e facciamo attività in scuole e asili per far conoscere il cavallo, ma soprattutto la sua utilità.



AC: Voi fate anche attività di falconeria?

Si facciamo lezioni di falconeria però più che altro i falchi li abbiamo presi perché a me piacciono molto, ho imparato vent’anni fa ad addestrarli con il falconiere che lavora a Caselle, che mi ha insegnato tantissime cose. E poi nel medioevo la falconeria era eccezionale.

AC: Come sono nati “I Cavalieri del Conte Verde”?

Sono nati nel 2000 perché dopo attente ricerche storiche ho trovato questo personaggio (il Conte di Savoia Amedeo VI), che era simile a me, aveva le mie passioni: cavalli, falchi, tutte queste cose, quindi ho cominciato a studiare il personaggio, ho avuto dei professori che anche in Francia ci davano delle chicche su di lui e quindi ho cercato di impersonarlo al meglio possibile proprio per essere il più uguale possibile e non mi viene tanto difficile.

AC: le viene molto bene!

Voi ripercorrete anche i percorsi di Amedeo VI

Abbiamo fatto dei viaggi da Torino a Chambéry a cavallo e in costume medievale, siamo andati fino all’Abbazia Reale di Altacomba, siamo stati in tutti i castelli della Valle d’Aosta. L’anno scorso siamo partiti dal Castello di Condove per raggiungere il Comune di Moncenisio.

AC: ci parli della cerimonia di oggi, ha assegnato anche dei nomi.

Nel nostro gruppo storico non si indossa solo un costume, i miei cavalieri dopo anni di appartenenza alla compagnia hanno un nome di un cavaliere che è stato a fianco del Conte Verde e se lo porteranno per sempre, anche un domani che non potranno più partecipare agli eventi del gruppo. Quel nome non verrà dato ad altri.

L’ Associazione “La Terra dei Cavalli O.N.L.U.S”

Fondata nel 1996 da Giuseppe Raggi, è una delle più grandi associazioni italiane per la difesa del cavallo. Unica nel suo genere, si occupa di salvare quei cavalli che al termine della carriera agonistica sono destinati a una fine drammatica ed oggi ne ospita più di 165.

Svolge numerose attività tra le quali: didattica equestre, con il progetto “Un cavallo per amico” che avvicina ogni anno ai cavalli tantissimi bambini delle scuole elementari e medie; affidamento attivo e passivo di cavalli; attività a favore di ragazzi disabili e falconeria con il progetto “I Signori Alati” attraverso il quale collabora con scuole materne, elementari, medie e superiori per far conoscere questi splendidi animali simbolo di potenza e perfezione. Tutti i falchi utilizzati sono nati e allevati in cattività.

Presso la sua sede a Leinì in Strada Lonna, 84 è stata creata la “La Fattoria di Nonna Papera”, dove sono ospitati coniglietti, cavie peruviane, gallinelle e tanti altri animali recuperati da situazioni poco piacevoli. I bambini hanno così la possibilità di imparare a conoscerli, a prendersi cura di loro e soprattutto a rispettarli.

Nel 2000 Giuseppe Raggi, dopo attente ricerche storiche, ispirato dalla figura del Conte di Savoia Amedeo VI, sovrano amante di cavalli, giostre e falconeria, ha creato “ I Cavalieri del Conte Verde”, il gruppo storico equestre più grande esistente in Italia, composto da oltre 30 cavalieri e altrettanti cavalli, i quali, salvati da una fine drammatica, partecipano orgogliosamente agli eventi storici diventandone fieri protagonisti.

“I Cavalieri del Conte Verde” si cimentano in giostre e spettacoli equestri e ripercorrono i viaggi fatti tanti secoli fa da Amedeo VI.

Come contattare l’associazione:

email: nellaterradeicavalli@hotmail.it

cell: 335 722 2357 – 320 141 2915

ANDREA CARNINO

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