Kappa FuturFestival: otto arresti per rapine e droga

Si è conclusa la XIII edizione del Kappa FuturFestival 2026 che, come di consueto, ha avuto luogo nell’area “ex Vitali – Tettoia dello Strippaggio del Parco Dora”, ed ha visto l’esibizione di numerosi DJ di fama internazionale.

L’evento, in considerazione delle migliaia di persone richiamate anche quest’anno, ha visto già dalle ore precedenti al suo inizio l’impiego di diverse articolazioni della Polizia di Stato, in concorso con le altre Forze di Polizia; la Questura ha disposto un servizio di ordine pubblico e vigilanza attivo 24 ore su 24 grazie alla sinergia fra le diverse componenti.

Nell’ambito delle attività di prevenzione, svolte durante lo svolgimento della manifestazione, sono state arrestate dalla Polizia di Stato 8 persone, delle quali 4 per reati di natura predatoria, 3 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una per violenza, resistenza a P.U e lesioni. 13 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà: 2 per furto con strappo, 9 per la violazione della normativa sugli stupefacenti (5 ad opera della Guardia di Finanza), una per inosservanza dell’ordinanza del Sindaco per la vendita di lattine e una per ricettazione.

Tra gli arresti, degno di nota quello avvenuto la sera di venerdì 3 luglio, quando gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna hanno bloccato un ventottenne italiano ritenuto responsabile di una rapina, denunciandolo anche per ricettazione. Poco prima di essere bloccato, l’uomo aveva scippato una collanina all’interno dell’area dell’evento strappandola alla vittima. Nel corso della perquisizione, gli agenti lo hanno trovato in possesso di tre collanine, un braccialetto, due ciondoli, tutti in oro e uno spray al peperoncino. Due delle vittime delle rapine sono state rintracciate dal dispositivo di sicurezza predisposto a tutele dell’evento ed i preziosi sottratti sono stati loro restituiti.

Sempre nella giornata inaugurale di venerdì, ma nel pomeriggio, dopo la segnalazione di uno scippo, i Falchi della Squadra Mobile hanno concentrato la loro attenzione nell’area più defilata dei bagni chimici. Qui, i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani: in due in particolare si sono avvicinati ad una persona in fila in attesa di accedere ai bagni. Mentre uno ha distratto la vittima con una spinta sul petto, il secondo le ha strappato la collanina nascondendola in un borsello di stoffa. Nonostante il tentativo di allontanarsi, i due, un diciannovenne e un ventunenne, sono stati inseguiti e arrestati dagli agenti. Nel corso della perquisizione uno è stato trovato in possesso di una ventina di grammi di hashish, motivo per il quale è stato anche denunciato in stato di libertà.

La sera di sabato 4, gli Agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, posizionati a presidio delle arterie stradali di afflusso al Festival dalla Lombardia, hanno arrestato un ventitreenne trovato in possesso di diversi tipi di droghe, anche sintetiche. I poliziotti hanno fermato per un controllo in corso Giulio Cesare un’auto con più persone a bordo giunte a Torino per partecipare al KFF. Addosso a uno degli occupanti, sono state rinvenute due dosi di cocaina rosa e una di ketamina. Altre dosi delle stesse sostanze stupefacenti e di MDMA sono state rinvenute in una busta posizionata sul sedile posteriore nel lato occupato dal giovane. Nel corso della perquisizione della stanza dell’hotel occupata dal ventitreenne, i poliziotti hanno trovato altre dosi di cocaina rosa, di ketamina, e di MDMA, confezionate allo stesso modo di quelle rinvenute in auto.

Infine, nel corso dell’ultima giornata del Festival, gli agenti della Divisione PAS della Questura di Torino hanno notato un gruppo di persone radunarsi attorno a due giovani, un ragazzo e una ragazza, osservando il primo consegnare degli involucri estratti dal marsupio. L’uomo è stato fermato e arrestato, poiché trovato in possesso di 28 involucri contenenti ketamina, per un peso prossimo ai 25 grammi, e 460 euro in contanti. Nel corso della perquisizione effettuata nell’auto parcheggiata in corso Svizzera, i poliziotti hanno poi rinvenuto altri involucri di cocaina e ketamina e denaro contante per 2.720 euro.

Complessivamente, nel corso delle attività, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 130 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo, tra questi oltre 70 grammi di hashish e 50 di marijuana. Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato14 pastiglie di MDMA e 24 sigarette artigianali contenenti sostanza stupefacente. Altri 60 grammi di stupefacente di varia natura sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, insieme ad oltre 150 dosi di droga di vario tipo, tra cui oltre 110 dosi di ecstasy.

Infine, sono state 68 le contestazioni amministrative elevate con l’ausilio delle Unità cinofile, per il possesso di sostanze stupefacenti: 36 dalla Polizia di Stato e 32 dalla Guardia di Finanza.

IL TORINESE