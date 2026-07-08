Cammino e partecipazione in Alta Valle Susa

Oulx (TO), 06.07.2026 – Parte da Bousson il secondo appuntamento di Smart Village – Nuove Generazioni per l’Alta Valle Susa, progetto nato per rispondere allo spopolamento giovanile e alla difficoltà, per molti giovani, di immaginare il proprio futuro in montagna. Sabato 11 luglio, tra Bousson e Sauze di Cesana, una giornata che unisce esplorazione del territorio e confronto partecipativo, rivolta a giovani tra i 18 e i 40 anni. Promosso da Fondazione Time2 – attraverso Casa Mistral, lo spazio di comunità a Oulx della Fondazione e hub di comunità di riferimento per questa iniziativa, Unione Montana Alta Valle Susa e Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, il progetto coinvolge 15 Comuni del territorio. L’obiettivo è mettere in rete spazi, servizi, opportunità di lavoro, risorse abitative e patrimonio culturale, costruendo una strategia condivisa tra enti pubblici, Terzo settore, imprese e comunità locali per rendere l’Alta Valle Susa un luogo in cui i giovani possano scegliere di restare o tornare. La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo a Bousson. Da lì si partirà per una passeggiata eco-culturale di circa due ore lungo il percorso che collega Bousson a Sauze di Cesana, con una tappa alla Chiesa di San Restituto. Un cammino accessibile a chiunque, pensato per scoprire il territorio mentre si fanno nuove conoscenze. Dopo una pausa pranzo al sacco, il pomeriggio cambierà ritmo: dalle 13.30 alle 17.30 si entrerà nel vivo del workshop partecipativo, dedicato alla mappatura di bisogni, opportunità e prospettive per il futuro dell’Alta Valle Susa. A chiudere la giornata, alle 17.30, una merenda di comunità prima del rientro. È consigliato abbigliamento comodo e scarpe adatte al cammino. L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a persone dai 18 ai 40 anni. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a alessandro.chareun@fondazionetime2.it