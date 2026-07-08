Mondiali 2026, definiti i quarti di finale: il torneo entra nel vivo!

Il Mondiale 2026 è pronto a vivere uno dei momenti più attesi. Dopo gli ottavi di finale, sono otto le nazionali ancora in corsa per il titolo. Il programma dei quarti propone sfide di grande fascino: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Le sorprese non sono mancate, con la Norvegia protagonista grazie all’eliminazione del Brasile e il Marocco che continua il suo brillante percorso. Le favorite restano Francia, Spagna e Argentina, ma in questa fase ogni partita può cambiare il destino del torneo.

I quarti di finale si giocheranno dal 9 all’11 luglio e assegneranno i quattro posti disponibili per le semifinali.

Enzo Grassano

IL TORINESE