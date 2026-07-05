Giachino, Lettera aperta a Chiara Appendino: “confrontiamoci sulla TAV”

“E’ l’opera più importante per rilanciare Torino e il Paese”

Carissima Onorevole,

Premesso che le grandi opere internazionali sono approvate dal Parlamento e premesso che la mozione NoTav presentata dai Senatori cinque stelle, dopo le nostre grandi Manifestazioni SITAV di piazza Castello a Torino, venne bocciata a stragrande maggioranza dal Senato il 7 agosto 2019, la TAV si sta costruendo soprattutto dal lato francese che potrai visitare tranquillamente perché in Francia nessuno si sogna di attaccare un cantiere definito di interesse pubblico,

Il ritardo dal lato italiano dipende dai blocchi operati dai due Governi Conte, dagli attacchi violenti al cantiere, da lentezze di chi deve costruirla, dalle lentezze nel portare avanti le opere di compensazione.

La TAV pertanto si farà’ anche perché ogni ritardo costa mancato sviluppo al nostro Paese che pagano i disoccupati e i territori interessati. E’ chiaro che i torinesi che pensano al futuro, alle prossime elezioni comunali non potranno votare le forze politiche contrarie alla TAV come i cinque stelle e AVS e neanche quelle forze politiche che pensano di allearsi con AVS e cinque stelle. La TAV potrà dare alcuni punti di PIL in più ogni anno a Torino, alla ValdiSusa e al Paese. Non possiamo accontentarci di un Paese che cresce solo dello zero virgola, con un debito pubblico che è arrivato a 3.200 miliardi. Se riparte Torino, riparte l’Italia. La TAV inoltre diminuirà l’inquinamento perché trasferirà una parte importante del trasporto merci e passeggeri dalla strada alla rotaia.

Sarebbe bello e utile per la nostra Cittadinanza un dibattito-confronto pacifico e costruttivo tra noi due in un teatro torinese. Un confronto sul futuro di Torino.

Ti ringrazio molto dell’attenzione. Buona Domenica,

Mino Giachino

UDC Torino

IL TORINESE