Code per i permessi di soggiorno, la Questura: “operative tutte le postazioni per la consegna”

In relazione a recenti notizie stampa concernenti le code di migranti in attesa di ricevere i permessi di soggiorno innanzi allo sportello di via Botticelli dell’Ufficio Immigrazione di Torino, la Questura di Torino precisa che, “come tutti gli anni, il periodo estivo è caratterizzato da una maggiore affluenza dell’utenza, in considerazione anche della maggiore necessità di viaggio della stessa.

Il tutto vede un afflusso quotidiano di circa 500/600 persone.

La procedura amministrativa, come noto, richiede l’apposizione delle impronte digitali, anche per i minorenni; gli utenti in coda vengono fatti accomodare nelle sale d’attesa, con priorità per le situazioni di vulnerabilità e fragilità.

E’ garantita l’operatività di tutte le postazioni per la consegna dei titoli di soggiorno, sia con personale di Polizia che dell’Amministrazione Civile dell’Interno. In alcuni giorni della settimana interi slot sono dedicati ai nuclei familiari collocati nei CAS e nelle strutture gestite dal Comune, con cui l’Ufficio Immigrazione collabora e si raccorda costantemente.

Per migliorare la gestione delle pratiche, sono state organizzate giornate di apertura straordinaria dell’ufficio, come oggi 4 Luglio, con consegna di oltre 150 titoli di soggiorno.

Nelle ultime settimane, in considerazione delle elevate temperature è stata opportunamente interessata la Protezione Civile del Comune per la somministrazione di acqua agli utenti.

L’attenzione della Polizia di Stato sul delicato tema rimane alta: proprio in queste ore è pervenuto un ringraziamento al Questore di Torino, Massimo Gambino, da parte di una signora, che scrive “Buongiorno, desidero esprimere il mio ringraziamento per l’attenzione accordataci ieri mattina presso la Vs Sede di Via Botticelli, in occasione del ritiro di 3 permessi di soggiorno, di cui due per due bimbi piccoli. Tutto il corpo dei poliziotti è stato estremamente gentile nel facilitare la nostra permanenza e garantirci il minor tempo di attesa possibile in queste giornate di temperature elevatissime”.

Inoltre, entro la fine dell’anno si realizzerà il completo trasferimento dell’Ufficio Immigrazione presso la nuova sede in via Val della Torre, consegnato alla Questura alla fine del mese di maggio; attualmente sono in corso gli interventi necessari per adeguare i locali e le postazioni”.

IL TORINESE