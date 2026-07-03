Nuove aule studio del territorio metropolitano: un bando per i Comuni

Nuovi spazi accoglienti, silenziosi e accessibili per studiare, incontrarsi e condividere: è questo l’obiettivo del progetto “Aule studio: spazio giovani e cultura”, promosso per il secondo anno da Città metropolitana di Torino che ha aperto un bando rivolto ai Comuni del territorio metropolitano che non dispongono ancora di aule studio e prevede contributi per la realizzazione di ambienti dedicati a studenti e studentesse, pensati per lo studio individuale o in piccoli gruppi.

“Il progetto prosegue il percorso già avviato con il bando 2025, al quale hanno partecipato diversi Comuni del territorio metropolitano. Tra le esperienze già candidate e inaugurate figurano quella a Caselle Torinese, Gassino Torinese, Bruino, Bosconero e Frossasco” commenta con soddisfazione la consigliera delegata alle Politiche giovanili Caterina Greco.

Le aule studio potranno nascere in biblioteche, scuole, centri culturali, spazi pubblici, sociali o civici, contribuendo anche alla valorizzazione dei luoghi già presenti nei Comuni. La gestione potrà essere affidata anche a soggetti del terzo settore, associazioni culturali o sportive.

Ai primi dodici Comuni sarà assegnato un contributo di 5.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di 60.000 euro.

21 settembre 2026 tramite PEC all’indirizzo Le domande dovranno essere inviate entro iltramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



https://www.cittametropolitana.torino.it/istruzione-e-sviluppo-sociale/politiche-giovanili/avvisi-e-bandi Info e dettagli sul sito:

IL TORINESE