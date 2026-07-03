Al via da Cesana Torinese l’undicesima edizione della Granfondo

CESANA TORINESE – L’undicesima edizione della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre – Via Lattea in programma domenica 5 luglio partirà anche quest’anno da Cesana Torinese, così come era stato nel 2025.

Tutto è pronto per il via ad una delle gare ciclistiche amatoriali più attese e affascinanti dell’arco alpino come conferma il Sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni: “Lunedì 22 giugno sono stato al Grattacielo Regione Piemonte per rappresentare il Comune di Cesana alla presentazione della Granfondo Sestriere–Colle delle Finestre – Strade Bianche della Via Lattea. Un progetto strategico per il nostro territorio che unisce sport, turismo e paesaggio, confermando il territorio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea come uno dei poli più importanti dell’outdoor alpino. Siamo orgogliosi che anche quest’anno la partenza della Granfondo sia da Cesana e con tutti i colleghi Sindaci del territorio siamo convinti che eventi di questo tipo siano indispensabili per valorizzare la nostra montagna e per far crescere comunità e turismo in un ottica di destagionalizzazione cui sempre più tendiamo”.

Il programma della Granfondo si apre venerdì 3 luglio con la Baby Cup dedicata ai più piccoli. Sabato 4 luglio la trentottesima edizione dell’Assietta Legend MTB, gara internazionale di mountain bike che si snoderà su un impegnativo percorso di 68 km e 1862 metri di dislivello, affiancata dall’avvincente Gravel Race con partenza da Sestriere.

E veniamo all’evento clou di domenica 5 luglio con la Colle delle Finestre Granfondo.

Il percorso Granfondo 2026. Come già lo scorso anno, misurerà 103,6 km con un dislivello di 3.170 metri, mentre il mediofondo si attesterà su 79 km con 2.370 metri di dislivello

Il raduno di partenza a Cesana Torinese sarà alle ore 8 con l’apertura griglie, mentre la partenza è fissata per le ore 8,30 da piazza Vittorio Amedeo con arrivo a Sestriere previsto per ore 11 per la Mediofondo e per mezzogiorno per la Granfondo con premiazioni nel pomeriggio indicativamente dalle ore 15,30.

Due note importanti sulla Viabilità.

E’ prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia sulla SS 24 da Cesana Torinese ad Oulx dalle 8 alle 9,30.

SP215 Sestriere/Cesana via Sauze di Cesana strada chiusa dalle 10,45 alle 12,30 m solo per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti

SP23R Cesana/Sestriere via Champlas du Col strada chiusa dalle 10,45 alle 12,30 ma solo per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

IL TORINESE