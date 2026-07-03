Europa, raccolta firme di Azione Torino per la petizione sul superamento del diritto di veto

Torino, 3 luglio 2026 – Prosegue anche a Torino la raccolta firme promossa da Carlo Calenda per sostenere una riforma dell’Unione europea che consenta di superare il diritto di veto nelle decisioni strategiche, rafforzare la difesa comune europea e rilanciare la competitività del continente.

Nel corso del banchetto organizzato da Azione Torino, numerosi cittadini si sono fermati per confrontarsi sui temi europei e hanno scelto di sottoscrivere la petizione, partecipando attivamente al dibattito sul futuro dell’Europa.

«Il confronto diretto con le persone è sempre il modo migliore per fare politica – dichiara Sergio Bartoli, Coordinatore di Azione Torino –. Oggi abbiamo riscontrato interesse, partecipazione e la volontà di contribuire a un progetto europeo più forte e più efficace. Un’Europa capace di decidere rapidamente sulle questioni strategiche significa un’Europa più autorevole, più sicura e più competitiva, in grado di affrontare con maggiore efficacia le sfide internazionali.»

Bartoli ha inoltre ringraziato gli iscritti e i volontari di Azione Torino che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa e tutti i cittadini che, con la loro presenza e la loro firma, hanno voluto sostenere la proposta.

La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini in un percorso di partecipazione e di rafforzamento del progetto europeo.

IL TORINESE