Ultimi sondaggi ed intenzioni di voto dei partiti politici

POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Giovedì prossimo 9 luglio alle 18 in via Piffetti 16 , l’UDC torinese apre il confronto
Dopo la chiusura del Folk Club, Arci Piemonte scende in campo e chiede un incontro
“LA REGIONE PIEMONTE QUANTIFICHI QUANTI FONDI SERVONO PER I TREMILA ALLOGGI SFITTI SOLO NELLA PROVINCIA DI TORINO”
BORDESE: “PER SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DELLA NOSTRA REGIONE E RAFFORZARE LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI” “Con l’approvazione
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nella seduta odierna il disegno di legge n. 134