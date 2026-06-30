Nasce Barriera Beat, l’orchestra che fa dell’inclusione la sua musica

Ha debuttato ieri Barriera Beat, la nuova orchestra giovanile nata nel quartiere di Barriera di Milano e promossa dall’associazione culturale Estemporanea.

Il progetto coinvolge oltre 50 ragazze e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, provenienti da contesti culturali e sociali diversi, tra cui 10 giovani con disabilità, e punta a fare della musica uno strumento di crescita, partecipazione e inclusione. Nato nel cuore di un quartiere spesso raccontato per le sue fragilità, Barriera Beat propone una narrazione diversa, fondata sulla valorizzazione delle differenze e sul protagonismo delle nuove generazioni.

A salutare i giovani musicistic’era Carlotta Salerno, assessora alle Politiche giovanili e Rigenerazione urbana della Città di Torino, che ha detto: “Abbiamo ascoltato esibirsi giovani musicisti e musiciste di qualità elevata, al pari di un’orchestra professionale. L’associazione Estemporanea con Barriera Beat ha realizzato un progetto che incide concretamente nella vita delle ragazze e dei ragazzi di Barriera, per questo come politiche giovanili abbiamo voluto sostenere l’iniziativa, con l’obiettivo di coinvolgere l’orchestra anche in occasioni future”.

Oltre alla dimensione artistica, l’orchestra costruisce un vero percorso educativo continuativo: i giovani partecipanti seguono lezioni settimanali durante tutto l’anno, lavorano nelle prove d’insieme e prendono parte a concerti e spettacoli, sviluppando competenze musicali, relazionali e personali. L’inclusione è una pratica quotidiana, sostenuta anche dalla presenza di docenti specializzati e da strumenti musicali messi a disposizione delle famiglie, per garantire a tutti l’accesso a un’esperienza stabile di formazione e aggregazione per il quartiere.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Estemporanea, realtà attiva da dieci anni sul territorio e animatrice de La Boule, spazio culturale ricavato dalla riqualificazione di un’ex sala scommesse. Il debutto ufficiale di Barriera Beat avverrà nelle prossime settimane al Festival Contaminazioni di Frabosa Soprana, dove i giovani musicisti saliranno sul palco insieme a partecipanti provenienti da altre realtà orchestrali giovanili.