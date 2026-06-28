Torino, notte da record: mai così caldo nelle ore notturne

Un caldo infernale, in tutto il Piemonte. Torino in particolare ha vissuto la notte più calda dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche a metà del ‘700. Tra il 27 e il 28 giugno la temperatura minima non è scesa sotto i 27,2°C, mentre durante il giorno si sono raggiunti valori vicini ai 38°C, dati da record storico.

Il record è legato all’intensa ondata di calore che sta interessando il Piemonte, e oggi, domenica non fa eccezione, e all’effetto dell’isola di calore urbana, che trattiene il calore accumulato durante il giorno. Una situazione che rende più difficile il riposo e aumenta il disagio, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Ieri a Casale Monferrato sono stati toccati i 40 gradi.

Secondo le previsioni, il caldo intenso proseguirà ancora per alcuni giorni, con qualche temporale e grandinate che si spera non siano devastanti come talvolta accade durante queste ondate di calore, prima di un possibile calo delle temperature con l’arrivo di correnti più fresche.

IL TORINESE