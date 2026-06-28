Incidente stradale nella notte a Torino tra corso Stati Uniti e corso Re Umberto dove, per cause in via di accertamento, un’auto si è cappottata. Non si registrano feriti. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Auto si ribalta nella notte in centro città
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