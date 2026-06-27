Giachino: Torinesi se non ora quando?

In una lettera ai “torinesi di buona volontà insoddisfatti delle ultime amministrazioni” Mino Giachino ex Sottosegretario ai trasporti, l’uomo che da anni si batte contro il Declino di Torino e che organizzò la grande piazza SITAV del 10.11.2018 , sostiene che i blackout non sono che l’ultima prova del fallimento delle amministrazioni di sinistra che governano Torino dal 1993 e pertanto “se non si cambia amministrazione le prossime elezioni che speranze ci sono per fare uscire dal Declino la prima Capitale d’Italia?” Anche chi pensava di vivere nelle zone “bene” molto care alla sinistra al cachemire e al PD con i blackout ripetuti ha dovuto ragionare se la attuale amministrazione sia poi così efficiente e efficace. Afferma Giachino: “E’ evidente che la rete dell’IREN deve essere rifatta tanto è vero che c’era il piano di investimenti da oltre mezzo miliardo di qui al 2030. Il punto è che la rete è saltata prima del previsto ed è grave che la Amministrazione non lo avesse capito. I blackout infatti si ripetono da anni. “Se il Presidente dell’IREN avesse approfondito con i suoi collaboratori la situazione per rispondere alla mia pubblica richiesta avrebbe capito che bisognava anticipare i lavori. Chi non capì la gravità della situazione fu il Sindaco anche perché per lui era più importante ricevere quota dei dividendi invece di chiedere a IREN di affrettarsi a investire nella rete. Come sempre chi paga le conseguenze sono i cittadini e le aziende. Hanno aspettato a tappare le buche per farlo in campagna elettorale, non ha detto nulla a John Elkann quando Stellantis con Tavares operava contro le aziende torinesi. Ha dimenticato le periferie continuando a investire nel Centro della Città. Torino e’la capitale della cassa integrazione, 3/4 dei giovani hanno rapporti di lavoro precari. Malgrado la propaganda, il degrado in periferia, da Barriera a Aurora, da Madonna di campagna in la aumenta. La Linea 2 della Metro arriverà solo nel 2033. La linea 1 non viene completata perché la gara di appalto sottovalutò alcune situazioni”. Di qui l’appello di Giachino ai torinesi di buona volontà “a impegnarsi e a mobilitarsi in prima persona per cambiare Amministrazione comunale. Il primo incontro si terrà giovedì 9 luglio alle 18 in via Piffetti 16. Dacci una mano a rilanciare economia e lavoro a Torino”. Così si conclude la lettera del combattivo ex Sottosegretario.

IL TORINESE