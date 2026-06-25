Serata in Rosa Assaggi in Enoteca… con Apericena

Venerdì 26 giugno (18:30-22:00)

Canale – Enoteca Regionale del Roero

L’Enoteca Regionale del Roero promuove

venerdì 26 giugno un evento dedicato ai rosati.

Il tema dell’iniziativa sarà quello di una Serata… in Rosa,valorizzando una tipologia di vini che sta registrando attenzioni da parte di molte cantine associate.

L’intento è di proporre un banco d’assaggio dedicato a vini rosati fermi ed a vini spumanti in versione Rosè.

Nei locali dell’Enoteca Regionale, in via Roma, 57, con orario 18:30-22:00 sarà allestito un banco d’assaggio con una selezione al calice di etichette delle cantine socie dell’Enoteca.

A fianco della degustazione dei vini ci saranno prodotti tipici del territorio e un’apericena a buffet per ogni partecipante a cura della Agrimacelleria Bricco del Prete di Priocca.

Ecco l’elenco aggiornato dei vini in degustazione (per denominazione e in ordine alfabetico di cantina)



Nebbiolo d’Alba Spumante Rosè – Demarie, Vezza d’Alba

Spumante Brut Rosè Madre Natura – Teo Costa, Castellinaldo

Nebbiolo D’alba Doc Spumante Rose’ 2018 – Malabaila, Canale

Spumante Extra Brut Rosè Cuvèe 2021 – Cascina Chicco, Canale

Nebbiolo d’Alba Spumante Extra Brut Rosè – Mario Costa, Canale

Metodo Classico Nebbiolo d’Alba Extra Brut Rosè – Angelo Negro, Monteu Roero

Metodo Classico Nebbiolo d’Alba Dosaggio Zero Rosè – Poderi Vaiot, Montà

Alta Langa Rosé de Saignée Brut Oudeis – Enrico Serafino, Canale

Vino Rosato Frizzante Secco MO*DUS (Pet.Nat) – Quila Neive

Langhe Rosato Prima Rosa 2025 – Angelo Negro, Monteu Roero

Langhe Rosato Rus 2025 – Michele Brezzo, Santo Stefano Roero

Langhe Rosato Clamoris 2025 – Cantina Destefanis, Canale

Langhe Rosato Rustichel 2025 – Cantina Marsaglia, Castellinaldo

Langhe Rosato Cit 2025 – Casetta Carlo, Montà

Langhe Rosato Rosea Luna 2025 – Cascina Chicco, Canale

Langhe Rosato 2025 – Malabaila, Canale

Langhe Rosato Ancant 2025 – Mario Costa Canale

Langhe Rosato La Stella 2025 – Massucco, Castagnito

Langhe Rosato 2025 – Pelassa Daniele, Montà

Langhe Rosato N-Rose 2025 – Poderi Vaiot, Montà

Langhe Rosato Sori Eroici Bio 2026 – Quila , Neive

Langhe Rosato Cereja 2025 – Tenuta Carretta, Piobesi d’Alba

Vino Rosato Note di Rose 2025 – Bruno Franco, Canale

Vino Rosato Killa Rosè 2025 – Barbero Giacomo, Canale

Vino Rosato Indovino 2025 – Cà di Caire

Vino Rosato 2025 – Cascina Fiorenza, Canale

Vino Rosato Fiore di Pesco 2025 – Cascina Lanzarotti, Monteu Roero

Vino Rosato Noi 2025 – Crota Cichin, Santo Stefano Roero Vino Rosato Le Due Rose 2025 – Filippo Gallino, Canale

Vino Rosato San Martin 2025 – Lorenzo Negro, Monteu Roero

Vino Rosato 2025 – Occhetti Luca, Monteu Roero

Vino Rosato Rosanebbia 2025 – Pace, Canale

Vino Rosato Bacarà 2025 – Rosso Francesco, Santo Stefano Roero

Vino Rosato Nebi 2025 – Sandri Paolo, Castagnito

Vino Rosato Baruss 2025 – Sottero Silvana, Castellinaldo

Vino Rosato Briciula Fiordaliso 2025 – Viglione Antonio, Monteu Roero

Monferrato Chiaretto Beugard 2025 – Enrico Vaudano & Figli, Cisterna d’Asti

Il costo promozionale della serata è di € 15,00 a persona e prevede assaggi liberi di tutti i vini in degustazione (la prenotazione è consigliata).

Inoltre, tutti coloro che entreranno in Enoteca avranno uno speciale sconto del 10% sull’acquisto dei vini di oltre 70 produttori del Roero; con varie tipologie di vini del territorio dagli spumanti, alle selezioni di Arneis, ai vini rossi e ai distillati.

Per informazioni e prenotazioni: Enoteca Regionale del Roero

tel. 0173 364631email ufficio.soci@gowinet.it oppure amministrazione@enotecadelroero.it



ALLA PROSSIMA !

LUCA GANDIN

IL TORINESE