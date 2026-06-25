Serata in Rosa Assaggi in Enoteca… con Apericena

Venerdì 26 giugno (18:30-22:00)
Canale – Enoteca Regionale del Roero
L’Enoteca Regionale del Roero promuove
venerdì 26 giugno un evento dedicato ai rosati.
Il tema dell’iniziativa sarà quello di una Serata… in Rosa,valorizzando una tipologia di vini che sta registrando attenzioni da parte di molte cantine associate.
L’intento è di proporre un banco d’assaggio dedicato a vini rosati fermi ed a vini spumanti in versione Rosè.
Nei locali dell’Enoteca Regionale, in via Roma, 57, con orario 18:30-22:00 sarà allestito un banco d’assaggio con una selezione al calice di etichette delle cantine socie dell’Enoteca.
A fianco della degustazione dei vini ci saranno prodotti tipici del territorio e un’apericena a buffet per ogni partecipante a cura della Agrimacelleria Bricco del Prete di Priocca.
Ecco l’elenco aggiornato dei vini in degustazione (per denominazione e in ordine alfabetico di cantina)
Nebbiolo d’Alba Spumante Rosè – Demarie, Vezza d’Alba
Spumante Brut Rosè Madre Natura – Teo Costa, Castellinaldo
Nebbiolo D’alba Doc Spumante Rose’ 2018 – Malabaila, Canale
Spumante Extra Brut Rosè Cuvèe 2021 – Cascina Chicco, Canale
Nebbiolo d’Alba Spumante Extra Brut Rosè – Mario Costa, Canale
Metodo Classico Nebbiolo d’Alba Extra Brut Rosè – Angelo Negro, Monteu Roero
Metodo Classico Nebbiolo d’Alba Dosaggio Zero Rosè – Poderi Vaiot, Montà
Alta Langa Rosé de Saignée Brut Oudeis – Enrico Serafino, Canale
Vino Rosato Frizzante Secco MO*DUS (Pet.Nat) – Quila Neive
Langhe Rosato Prima Rosa 2025 – Angelo Negro, Monteu Roero
Langhe Rosato Rus 2025 – Michele Brezzo, Santo Stefano Roero
Langhe Rosato Clamoris 2025 – Cantina Destefanis, Canale
Langhe Rosato Rustichel 2025 – Cantina Marsaglia, Castellinaldo
Langhe Rosato Cit 2025 – Casetta Carlo, Montà
Langhe Rosato Rosea Luna 2025 – Cascina Chicco, Canale
Langhe Rosato 2025 – Malabaila, Canale
Langhe Rosato Ancant 2025 – Mario Costa Canale
Langhe Rosato La Stella 2025 – Massucco, Castagnito
Langhe Rosato 2025 – Pelassa Daniele, Montà
Langhe Rosato N-Rose 2025 – Poderi Vaiot, Montà
Langhe Rosato Sori Eroici Bio 2026 – Quila , Neive
Langhe Rosato Cereja 2025 – Tenuta Carretta, Piobesi d’Alba
Vino Rosato Note di Rose 2025 – Bruno Franco, Canale
Vino Rosato Killa Rosè 2025 – Barbero Giacomo, Canale
Vino Rosato Indovino 2025 – Cà di Caire
Vino Rosato 2025 – Cascina Fiorenza, Canale
Vino Rosato Fiore di Pesco 2025 – Cascina Lanzarotti, Monteu Roero
Vino Rosato Noi 2025 – Crota Cichin, Santo Stefano Roero Vino Rosato Le Due Rose 2025 – Filippo Gallino, Canale
Vino Rosato San Martin 2025 – Lorenzo Negro, Monteu Roero
Vino Rosato 2025 – Occhetti Luca, Monteu Roero
Vino Rosato Rosanebbia 2025 – Pace, Canale
Vino Rosato Bacarà 2025 – Rosso Francesco, Santo Stefano Roero
Vino Rosato Nebi 2025 – Sandri Paolo, Castagnito
Vino Rosato Baruss 2025 – Sottero Silvana, Castellinaldo
Vino Rosato Briciula Fiordaliso 2025 – Viglione Antonio, Monteu Roero
Monferrato Chiaretto Beugard 2025 – Enrico Vaudano & Figli, Cisterna d’Asti
Il costo promozionale della serata è di € 15,00 a persona e prevede assaggi liberi di tutti i vini in degustazione (la prenotazione è consigliata).
Inoltre, tutti coloro che entreranno in Enoteca avranno uno speciale sconto del 10% sull’acquisto dei vini di oltre 70 produttori del Roero; con varie tipologie di vini del territorio dagli spumanti, alle selezioni di Arneis, ai vini rossi e ai distillati.
Per informazioni e prenotazioni: Enoteca Regionale del Roero
tel. 0173 364631email ufficio.soci@gowinet.it oppure amministrazione@enotecadelroero.it
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LUCA GANDINLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE