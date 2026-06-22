La polizia salva la vita a una donna

Un tempestivo intervento della Polizia di Stato, a Torino, ha permesso di salvare la vita a una donna che aveva tentato un gesto estremo.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 attorno alla mezzanotte da parte di una conoscente della donna, preoccupata per un messaggio inviatole sul cellulare, ritenuto indicativo di un possibile gesto autolesivo imminente.

Ricevuta la richiesta di soccorso, gli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della signora, nel quartiere San Secondo. Dopo aver tentato invano di contattarla e aver udito deboli lamenti provenire dall’interno, i poliziotti, intuita la gravità della situazione, hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento, riuscendo ad accedere.

Qui hanno trovato la donna, che è stata soccorsa successivamente da personale sanitario del 118.

Entrambi gli operatori di polizia hanno riportato lievi lesioni durante l’intervento.

IL TORINESE