Extinction Rebellion, manifesti conto il “profitto delle guerre”

Extinction Rebellion a Torino, in zona piazza Massaua, ha affisso maxi-manifesti contro Leonardo spa, con l’obiettivo di “richiamare l’attenzione degli abitanti su chi, nel loro quartiere, trae profitto dalla guerra2.

Le immagini raffigurano un dirigente di Leonardo, sotto la scritta “Ecovandali”, davanti a una Torino in guerra, tra fumo, F-35 e macerie, “per denunciare – dicono gli attivisti – il legame tra industria bellica e crisi ecologica. Sullo sfondo compare la ciminiera degli stabilimenti di Leonardo di corso Marche, già protagonista dell’azione del 2025 in cui Extinction Rebellion aveva scritto “Life Not War”, oggi al centro di un procedimento legale. Proprio oggi, 22 giugno, al Tribunale di Torino si deciderà se portare a processo quattro attivisti del movimento con l’accusa di imbrattamento”.

IL TORINESE