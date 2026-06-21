Tragedia a Torino in un appartamento di via Domodossola. Una donna e la figlia sono state trovate senza vita: si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita con un laccio o una corda. La figlia maggiore della donna avrebbe trovato i corpi. Sono intervenuti gli agenti della Polizia e il 118. I soccorsi hanno trovato la ragazza incosciente e hanno tentato le manovre di rianimazione. Purtroppo la giovane è deceduta. Sul posto la Squadra mobile della questura di TorinoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Torino: donna uccide la figlia tredicenne e si toglie la vita
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