Gam, Mao e Palazzo Madama alla Notte europea dei musei

Sabato 23 maggio 2026 apertura straordinaria dalle 18 alle 22 con ultimo ingresso alle 21 e tariffa ridotta per collezioni e mostre temporanee

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per celebrare l’evento, la Fondazione Torino Musei propone l’apertura straordinaria di GAM, MAO e Palazzo Madama dalle ore 18 alle ore 22 – con ultimo ingresso alle ore 21 – con biglietto a tariffa ridotta per le collezioni permanenti e le mostre temporanee.

COSA SI PUÒ VISITARE

GAM

Un altro Novecento. Opere su carta dalle Collezioni della GAM

Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo

L’INTRUSO. Pesce Khete

Le collezioni:

Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno

Giorgio Griffa. Omaggio per i 90 anni

MAO

Chiharu Shiota: The Soul Trembles

Declinazioni Temporanee #3

PALAZZO MADAMA

MonumenTO, Torino Capitale

Vermeer. Donna in blu che legge una lettera

Il castello ritrovato

Monumenta Italia

IL TORINESE