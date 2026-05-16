Sequestro di fabbricati per un milione di euro

Dalle prime ore di ieri mattina la Polizia di Stato sta eseguendo, nell’ambito di un procedimento di prevenzione, il sequestro di: due fabbricati di civile abitazione di tipo “villa”, un fabbricato di civile abitazione in costruzione e relativo terreno, un locale ad uso autorimessa ed un’attività commerciale, site in alcuni comuni dell’hinterland torinese, nonché n. 5 autovettura, n. 1 minicar, n. 1 scooter, n. 4 orologi di valore, diversi oggetti preziosi e denaro contante, nonché n. 2 conti correnti bancari con relativa liquidità, il tutto per un valore complessivo di circa 1.000.000,00 (un milione) di Euro, di proprietà di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in particolar modo per numerose truffe ai danni di anziani.

In accoglimento della proposta presentata in data 29.12.2025 dal Questore di Torino, Massimo Gambino, il Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, ha emesso il decreto di sequestro anticipato dei suddetti beni, nell’ambito di un procedimento di prevenzione destinato a colpire l’ingente patrimonio illecitamente accumulato dai due proposti.

La complessa attività di indagine di carattere patrimoniale svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, ha tratto origine da un’attività investigativa della locale Squadra Mobile risalente al mese di ottobre dello scorso anno.

Dalle indagini è emerso che i due soggetti, spacciandosi per tecnici incaricati al controllo dei termosifoni inviati dall’amministratore del condominio, carpendo la fiducia delle vittime, perlopiù persone anziane particolarmente vulnerabili, le derubavano di tutto il denaro e oggetti preziosi custoditi all’interno delle abitazioni.

Grazie ai proventi dell’attività delittuosa, i due soggetti – oggi colpiti da sequestro di prevenzione – ostentavano un elevato tenore di vita, incompatibile con i redditi dichiarati e caratterizzato dal possesso di beni di lusso, soggiorni in esclusive località turistiche, nonché spese voluttuarie di ogni genere.

Tali condotte criminali risultate altamente redditizie per i colpevoli, sono state capaci di causare un non indifferente danno economico e psicologico per le vittime, le quali – a causa delle particolari condizioni di fragilità anagrafica – in molti casi hanno rischiato di cadere in situazioni di sconforto e depressione.

Il Questore di Torino, riscontrando l’elevata pericolosità sociale dei due truffatori, ha richiesto nei loro confronti l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il provvedimento eseguito in data odierna conferma l’importanza che rivestono, nell’azione di contrasto alla criminalità, le misure di prevenzione patrimoniali, capaci di sottrarre a soggetti criminali i patrimoni illecitamente accumulati.

Tanto è stato tra l’altro evidenziato in occasione del convegno nazionale sulle misure di prevenzione tenutosi il 13 maggio c.a. presso il Teatro Olimpico di Roma ed organizzato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pref. Vittorio Pisani, unitamente alla Direzione Centrale Anticrimine. L’incontro, dal titolo “Le misure di prevenzione: quadro analitico prassi operative e innovazione” ha infatti posto al centro proprio il tema della prevenzione patrimoniale come strumento decisivo per sottrarre ricchezza alle organizzazioni criminali e a soggetti dediti a reati predatori.

IL TORINESE