“Le domeniche dell’Auditorium” con i grandi maestri del classicismo e del barocco

Domenica 17 maggio, alle 10.30, presso l’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, per “Le domeniche dell’Auditorium”, in programma il settimo appuntamento cameristico che prevede il concerto dell’ensemble di corni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il concerto è registrato da Radio 3, che lo trasmetterà domenica 31 maggio alle 20.30. Il concerto si aprirà con le musiche dei grandi maestri del classicismo e del barocco. L’impeto eroico dell’Ouverture, dell’Egmont di Beethoven, che cede il passo al rigore formale del Preludio e Fuga in la minore di J.S. Bach, per sfociare nella brillantezza dell’Ouverture del Flauto Magico di Mozart. Dimensioni più evocative saranno presenti e evocate nella nostalgia sognante della Pavane di Gabriel Fauré, nel brio tipicamente italiano de La Danza di G. Rossini e nelle radici tipiche del folklore delle Danze popolari Rumene di Béla Bartók.

La parte conclusiva del concerto si aprirà alle suggestioni del Novecento e alla potenza evocativa del grande cinema. Dopo il tono narrativo e leggendario di “Farewell to Red Castle” di Karry Turner, sarà la volta di capolavori cinematografici che hanno segnato l’immaginario collettivo: il carattere avventuroso di Michael Kamen in “Robin Hood – principe dei ladri”, che preparerà il terreno all’omaggio finale dedicato a Ennio Morricone con due temi intramontabili tratta da La Califfa e Nuovo Cinema Paradiso.

L’ensemble dei corni dell’OSN Rai è composto da Ettore Bongiovanni, Francesco Mattioli, Gabriele Amarù, Marco Panella, Marco Peciarolo, Chiara Taddei, Paolo Valeriani e Mattia Venturi.

I biglietti sono in vendita al prezzo unico di 5 euro tramite la modalità online e la biglietteria dell’Auditorium Rai, in piazza Rossaro, a Torino.

011 8104996 – www.osn.rai.it

Mara Martellotta

IL TORINESE