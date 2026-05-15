Gianduiotto d’Oro a Raul Cremona

Una serata all’insegna del divertimento chiude il ciclo d’incontri di EnjoyBook

Al comico e illusionista milanese è stato consegnato il prestigioso premio assegnato alle eccellenze nel mondo del giornalismo, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Si chiude con una serata all’insegna del divertimento, della magia e della curiosità il ciclo dei sette incontri organizzato da EnjoyBook, una rassegna culturale ospitata dal teatro Juvarra di Torino, promossa da Marco Francia, Maurizio Conti e Cristiana Ferrini, che ha unito autori, artisti, imprenditori e intellettuali.

Raul Cremona, storico e amatissimo volto della comicità e dell’arte magica, è stato il grande mattatore dell’appuntamento conclusivo della rassegna, capace di conquistare il pubblico, presente in ogni ordine di posto, fin dalla sua entrata sul palcoscenico e proseguendo a ritmo di battute e momenti di tenerezza in un dialogo con il sempre ottimo Marco Graziano. Inizialmente non previsto nella scaletta dei sette appuntamenti – in quanto è andato a sostituire l’incontro del 9 aprile scorso con la giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins, impossibilitata a partecipare a causa della guerra scoppiata tra Usa, Israele e Iran, e dalle diffuse tensioni geopolitiche – la scelta della direzione di EnjoyBook di puntare su un profilo come quello del comico milanese si è rivelata felice e premiata da un’importante partecipazione.

Raul Cremona ha ripercorso le fasi più importanti della sua vita e della sua carriera, nata nell’ambito dell’illusionismo grazie al padre, che eseguiva giochi di prestigio nelle piazze, e da una gavetta da prestigiatore che, nel tempo, facendo esperienza e “rubando il mestiere” ai maestri, gli ha aperto le porte del Derby Club di Milano, lo storico locale che negli anni Ottanta lo ha visto protagonista insieme ad artisti del calibro di Paolo Rossi, Aldo Baglio e Giovanni Storti (i due del Trio), Enzo Iacchetti e Francesco Salvi, tra i tanti.

Attraverso il bellissimo video proposto in sala, il pubblico ha potuto godersi e applaudire ancora i grandi personaggi interpretati da Raul Cremona: da Oronzo, il mago villano in canottiera di “Mai dire gol”, a Silvano il Mago di Milano, una parodia “rispettosa” – come è stata definita da Cremona durante l’incontro – del grande Silvan, fino al divertentissimo Omen, del quale anche le generazioni più giovani hanno potuto ridere grazie a Zelig.

Tanti sorrisi e un filo di commozione, da parte di tutti, per la telefonata in diretta da parte del Mago Silvan, con il quale Raul Cremona intrattiene un rapporto di grande stima reciproca, considerandolo un maestro e una fonte ispiratrice, e che ha affettuosamente omaggiato con uno dei suoi personaggi più celebri, quell’illusionista tutto da ridere che ognuno di noi ricorda per l’iconico “Sim sala bim”.

Ai presenti in sala è stato concesso un dialogo con l’artista, caratterizzato da scambi e curiosità a cui Cremona ha risposto con il suo solito savoir-faire e senza risparmiarsi, congedando un pubblico entusiasta e protagonista fondamentale della finalità benefica prevista nel costo del biglietto (3 dei 33 euro verranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo).

Gian Giacomo Della Porta

IL TORINESE