Choròs presenta la nuova edizione del Teatro Comunità in Festival

Alla biblioteca civica “Don Lorenzo Milani”

Nell’ambito delle iniziative del Salone del Libro OFF 2026, sabato 16 maggio, alle ore 10, presso la biblioteca civica “Don Lorenzo Milani”, in via dei Pioppi 43, a Torino, si terrà la pièce teatrale “Racconti tra memorie e velocità del presente”, a cura dell’Associazione Culturale Choròs, che presenta la XVII edizione del festival 2026 dal titolo “Nostos – viaggio verso casa”. L’Associazione presenta Il Teatro Comunità in Festival, un percorso che valorizza gli spazi di Torino Nord come luoghi simbolici di rigenerazione urbana e culturale. Il teatro diventa viaggio, approdo e racconto di nuove potenzialità attraverso il coinvolgimento di scuole e cittadini del territorio. Durante la mattinata si prevedono, alle ore 10, i saluti istituzionali, alle 10.15 la presentazione del progetto 2026 e alle 10.45 la pièce teatrale a cura di Maria Grazia Agricola, un viaggio tra generazioni, memorie e contemporaneità, alla ricerca delle radici della nostra identità collettiva. L’iniziativa è patrocinata, tra gli altri, dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte, dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione CRT, da Biblioteche Civiche Torinesi e dalla 6ª Circoscrizione.

Informazioni e prenotazioni: 331 4649092 – infochoroscomunita@gmail.com

Mara Martellotta

IL TORINESE