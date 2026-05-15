Borgo Vittoria prosegue l’impegno concreto educativo di Pro.Civi.Co.S

Non si arrestano le attività di protezione e miglioramento dell’ambiente che mercoledì 13 maggio hanno visto tornare i volontari della Protezione Civile della comunità di Scientology Pro.Civi.Co.S OdV ad occuparsi dell’area ex stazione Dora, in Borgo Vittoria, coadiuvati da persone assegnate ai lavori di pubblica utilità. Non si tratta solo di un lavoro materiale quello che viene svolto ormai da qualche anno con impegno e metodo nelle periferie cittadine, ma anche di un percorso che vuole essere educativo.

“Ci rivolgiamo a tutti, non solo a chi ha avuto qualche intoppo con la giustizia – spiega il coordinatore, Giuseppe Tesio – ci impegniamo in prima persona a migliorare i luoghi in cui viviamo iniziando a non danneggiarli o sporcarli. Ci basiamo sul buonsenso, ben descritto dal filosofo ed umanista L. Hubbard in un libro che si intitola ‘La via della felicità’. Non si tratta di dettami religiosi, mq di una guida verso pratiche pacifiche e costruttive di convivenza”.

“La via della felicità” è stato tradotto in molte lingue e distribuito in tutto il mondo: in aree ad alto tasso di criminalità, come in Colombia e nelle aree critiche di Los Angeles, la sua ampia divulgazione, con l’appoggio delle Forze dell’Ordine, ha condotto a una riduzione sensibile del,tasso di criminalità. È stato utilizzato anche come parte del programma di reinserimento in alcune carceri.

Presso l’ex stazione ferroviaria, l’intervento è stato dedicato alla rimozione dei rifiuti, che vengono gettati dai passanti in piazza Baldissera oltre la recinzione. Nei giorni scorsi sono invece facciate le aiuole e rimosse le erbacee, restituendo al luogo decoro e pulizia. Per chi volesse partecipare all’iniziativa, la partecipazione è libera e il ritrovo è previsto ogni domenica mattina presso l’ex stazione Dora, in piazza Baldissera, alle ore 9. Basta confermare la propria presenza al 347 3454172 oppure tramite email al procivicos@yahoo.it

Mara Martellotta

IL TORINESE